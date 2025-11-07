SAT.1 NRW
Folge vom 07.11.2025: Sat.1 NRW 07.11.2025
24 Min.Folge vom 07.11.2025
+++ Cybermobbing am Arbeitsplatz +++ Derbyfieber bei Borussia Mönchengladbach +++ Deutsche Meisterschaft im Dog Dancing +++ Außerdem: Autoscheiben in Essen in nur einer Nacht massiv beschädigt, Prozessbeginn in Paderborn wegen verheerendem Feuerwerksunfall an Silvester, bedrohliche Fan-Ausschreitungen im Vorfeld des Rheinderbys, geplante Vollsperrung der stark befahrenen Autobahn 3 in Duisburg, spielerische Wandertour in Bad Berleburg mit den künstlerischen Holzfiguren von Georg-Wilhelm Weller, Wetterbericht mit kühlender Tendenz und Exkurs zur malerischen Kleinstadt Tecklenburg und zum Abschluss der satirische Wochenrückblick mit Timo Schnitzer.