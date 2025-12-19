SAT.1 NRW
+++ Russland verklagt Karnevalswagenbauer Tilly +++ Die letzte Fahrt der Rheinfähre - Anwohner im Kampf für Erhaltung +++ Weihnachtsengel mit Nadel - Kostenloses Cover-Up Tattoo als Weihnachtsgeschenk Außerdem: Dramatischer Einsatz in Bielefeld entpuppt sich als spektakuläres Eigenverbrechen der Verletzten, umfangreiche Schienenreform in NRW verspricht pünktlicheren öffentlichen Verkehr und Polizeianwärter in Münster rennen für den guten Zweck. In Düsseldorf sorgt ein Weihnachts-Chewbacca sowie ein unerwarteter Werbegag eines Haarentfernungsstudios für Aufsehen. Zum Abschluss bringen wir einen ausführlichen Wetterbericht und Ausblicke auf die Weihnachtsfeiertage.