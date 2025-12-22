Sat.1 NRW
Folge vom 22.12.2025: Sat.1 NRW 22.12.2025
24 Min.Folge vom 22.12.2025
+++ Endliche Inbetriebnahme der Rahmedetalbrücke in Lüdenscheid +++ Auto landet im Einfamilienhaus in Geldern +++ Abschluss der Weihnachtsbriefsaison in Engelskirchen +++ Außerdem: Brutale Axtattacke in Verl, Angriff auf Influencer in Geilenkirchen, Überforderung führt zur Abgabe von Hunden in Düsseldorfer Tierheim, Jubel bei Rückkehr des ADAC Supercross in Dortmund, Wertschätzung ehrenamtlicher Tierschutzarbeit in Dormagen, neue Wetteraussichten und Weltrekord für größten Weihnachtsbaum in Waltrop.