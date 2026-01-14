Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sat.1 NRW 14.01.2026

+++ Diskussion um neues Jagdgesetz mit Fokus auf Wölfe +++ Nachtfeuer mit Wassermangel in Büren +++ Die Poller-Posse, ein Mann der seine Straße für Unbefugte sperrt, landet vor Gericht +++ Außerdem: Debatte über die möglichen Auswirkungen der geplanten Änderungen am Kinderbildungsgesetz; die Sorgen der Karnevalisten über die Sicherheit ihrer Feierlichkeiten, insbesondere in Bezug auf Brandschutz; die zunehmende Bürokratie für ausländische Berufskraftfahrer in Deutschland; die geplante Lohnsteigerung für Beschäftigte in NRW und ihre möglichen Auswirkungen; und die Heldentat eines zehnjährigen Jungen aus Moers, der alleine eine verletzte Frau im Wald versorgt hat.

