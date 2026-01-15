Sat.1 NRW
+++ Leiche am Gehweg in Castrop-Rauxel +++ Wohnungsnot in Nordrhein-Westfalen +++ Kauz im Ofenrohr in Münster +++ Außerdem: schwer bewaffnete Spezialkräfte nehmen ehemaligen Rockerboss in Dortmund fest, Wandlungen in den Bestattungsbranche in Düsseldorf, eingehende Studie der Wohnungssituation in NRW, Widerstand gegen mögliche Olympia-Bewerbung in NRW, Privat-Gymnasium in Goch führt Medizin als Schulfach ein, Eiermangel in NRW wegen steigendem Verbrauch und Vogelgrippe, Nutrias verursachen Probleme und Wetterbericht für das kommende Wochenende.