+++ SEK-Einsatz gegen Rapper Rocco in Werne +++ Kritische Infrastruktur: Wie sicher ist unsere Stromversorgung? +++ Spektakuläre Bilder des einzigen dokumentierten schwarzen Panthers in Afrika +++ Außerdem: Ein unklarer Kiosk-Anschuss in Dortmund, die politischen Prioritäten der NRW-Landesregierung, ein Interview mit dem Chef der Bundesnetzagentur, hohe Auszeichnung für drei engagierte Persönlichkeiten aus NRW, Brand einer Glasbrennerei in Tönisvorst, Wassersportmesse „Boot“ in Düsseldorf startet am Samstag, Wetteraussichten fürs Wochenende und unser Wochenrückblick mit einem drohenden Eiermangel, einem Kauz im Ofenrohr und einem Pollerstreit vor Gericht.