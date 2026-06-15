Sat.1 NRW
Folge vom 15.06.2026: Sat.1 NRW 15.06.2026
24 Min.Folge vom 15.06.2026
+++ 17 Jahre – und bereit zu töten: Prozess gegen einen radikalisierten Jugendlichen in Düsseldorf startet +++ Umsteigen bitte: Bonn versucht den Verkehr einzudämmen mit kostenlosem Nahverkehr +++ Liebe über den Wolken: Eine Frau sucht nach ihrem Sitznachbarn auf einem Flug von Fuerteventura nach Düsseldorf +++ Außerdem: Ein kritischer Blick auf die geplanten Kiesgruben im Ruhrgebiet und die möglichen Auswirkungen einer Gerichtsentscheidung. Ein Großprojekt zum Hochwasserschutz beginnt in Duisburg und die Sorge vor Verkehrsinfarkten durch eine Vollsperrung der A40. Ein Interview mit dem Schauspieler Tom Gerhardt und die Wetteraussichten für das Wochenende. Und schließlich: Eine verirrte Katze wird in Detmold gerettet.