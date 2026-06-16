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Sat.1 NRW

Sat.1 NRW 16.06.2026

SAT.1Folge vom 16.06.2026
Sat.1 NRW 16.06.2026

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Folge vom 16.06.2026: Sat.1 NRW 16.06.2026

24 Min.Folge vom 16.06.2026

+++ Fenster als tödliche Gefahr +++ Sparen? Nicht für alle! +++ Schneller als die Bahn +++ Außerdem: Ein sorgfältiger Blick in Erkrath nach einem Polizeieinsatz, die Auswirkung des US-Iran Abkommens auf unsere Tankstellen, ein wichtiger Infrastrukturprojekt in Köln, das Leben und Herausforderungen einer Familie aus Moers, Insolvenzfälle in der Wirtschaft, unerwartete Rennen zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrrad, der Durchbruch eines bekannten Kölner Songs in der internationalen Sportarena, und ein Blick aufs Wetter.

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