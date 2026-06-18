Sat.1 NRW
Folge vom 18.06.2026: Sat.1 NRW 18.06.2026
+++ Gefahren beim Schwimmen im Rhein +++ Diskussion um Grenzkontrollen in Aachen +++ Eismacher aus NRW qualifiziert sich für die Eis-Europameisterschaft +++ Außerdem: Den Feuerwehr- und Rettungskräften gegenüber werden wir davon erfahren, wie ein einfacher Einsatz zur einem Polizeifall wird. Des Weiteren wird die Diskussion im Düsseldorfer Landtag über die Kosten von "Fehlfahrten" der Rettungsdienste präsentiert. Schlechte Nachrichten kommen vom Chemiekonzern Evonik, der seinen Sparkurs verstärkt und weltweit Stellen abbaut. Ein Landwirt in Köln macht einen eindringlichen Appell an alle Hundehalter, ihre Tiere anzuleinen. Spannenderweise versucht sich Ameisenbär Taio als WM-Orakel im Allwetterzoo Münster. Und natürlich gibt es einen Blick auf das aktuelle und kommende Wetter in NRW.