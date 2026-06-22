Sat.1 NRW
Folge vom 22.06.2026: Sat.1 NRW 22.06.2026
24 Min.Folge vom 22.06.2026
+++ Große Pläne die Rentenkommission für Rente 2.0 +++ Betrunkener Fahrer sorgt in Ennepetal für Stromausfall in 40 Haushalten +++ Multimillionär Robbie Williams bei Konzert als Dieb aufgetreten +++ Außerdem: talk about Tödliche Badeunfälle in Gelsenkirchen, Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen fordern mehr Unterstützung von Land und Bund, Festnahmen in Litauen aufgrund Mordverdachts, Gewaltausbrüche nach einem Fußballspiel in Bielefeld, Robbie Williams in Düsseldorf beschuldigt, Fan beklaut zu haben. Eine Schildkröte sorgt für Polizeieinsatz auf der A2. Außerdem, extrem wechselhaftes Sommerwetter erfordert Anpassung, und Tier im Auto führt zum Verlust des Führerscheins einer Frau in Lünen.