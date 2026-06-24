Sat.1 NRW
Folge vom 24.06.2026: Sat.1 NRW 24.06.2026
+++ Bundesweiter Bahn-Kollaps: Nachtausfall trifft NRW besonders hart +++ Prügel-Paketbote vor Gericht: Gewalttätiges Aufeinandertreffen führt zur Anklage +++ Mann gegen Maschine: Junger Kölner liefert sich Speed-Duell mit Kölner Straßenbahn+++ Außerdem: Das heiße Wetter führt nicht nur zu Hitzefrei in der Oberstufe, sondern auch zu einer Trinkwasserkrise in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Ein tragisches Bahnerlebnis in Dortmund und die laufende Diskussion um ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Karnevalsfeierlichkeiten in Elspe und ein WM-Orakel aus dem Kölner Zoo sorgen für Aufsehen, während ein Straßenbahnrennen in Köln ein ungewöhnlicher Freizeitsport zu sein scheint. Tägliche Wetterberichte und nützliche Tipps zum Umgang mit der aktuellen Hitzewelle runden das Programm ab.