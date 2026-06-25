Sat.1 NRW
Folge vom 25.06.2026: Sat.1 NRW 25.06.2026
24 Min.Folge vom 25.06.2026
+++ Deutsche Bahn rät von Zugfahrten ab +++ Missbrauchsvorwürfe gegen Essener Kardinal erhärtet +++ Marvin, NRWs grüner Frankenstein, kreiert neue Pflanzenarten +++. Außerdem: Die hitzebedingten Probleme der Deutschen Bahn, weiße Tücher gegen Hitze in Köln, der wichtige Sieg des Bayer-Konzerns im Glyphosat-Streit, tödlicher Auto-Unfall in Wuppertal, neue Regeln in Bochumer Schwimmbädern nach Massenschlägerei, spektakulärer Rammbock-Einbruch in Kleve, wilde Verfolgungsjagd in Velbert, der missbräuchliche Kardinal, Hochwasserschutzmaßnamen am Niederrhein, die transplantierten Pflanzen des grünen Frankensteins und ein Hitzewetterbericht.