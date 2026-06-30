Sat.1 NRW
Folge vom 30.06.2026: Sat.1 NRW 30.06.2026
24 Min.Folge vom 30.06.2026
+++ Traum von der Fußballweltmeisterschaft ist aus +++ Sommerinterview mit Henning Höne, FDP-Spitzenpolitiker in NRW +++ Pfauen randalieren in Bochum +++ Außerdem: Definition und Erklärung des neuen medizinischen Ansatzes Theranostik in unserer neuen Nuklearmedizin in Essen – eine Hoffnung für Krebspatienten. Spezielle Berichterstattung über einen außergewöhnlichen Lagerhallenbrand in Waltrop. Favoritenwechsel im Rennen um den Vorsitz der FDP in NRW. Rot-Weiss Essen erhält Unterstützung von drei großen Essener Unternehmen auf ihrem Weg in die zweite Liga. Und eine Wettervorschau für NRW mit einem Augenmerk auf Telchte, unserem Ort des Tages.