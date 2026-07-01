Sat.1 NRW
Folge vom 01.07.2026: Sat.1 NRW 01.07.2026
24 Min.Folge vom 01.07.2026
+++ 3 Tote bei Feuer in Monschau +++ Sommerinterview mit NRWs SPD-Spitze Jochen Ott +++ Schluss mit Tankrabatt: volle Steuer auf Benzin und Diesel +++ Außerdem: Schießerei in Bönen, nach dem WM-Aus: nächste Baustelle beim DFB wegen möglichen Vorteilen hinter den Kulissen, Eintrittspreise für den Kölner Dom, und das aktuelle Wetter mit unserem Ort des Tages Schloß Holte-Stukenbrock. Abschließend berichten wir über eine ungewöhnliche Auto-Transportaktion in Xanten.