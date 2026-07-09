Sat.1 NRW
Folge vom 09.07.2026: Sat.1 NRW 09.07.2026
24 Min.Folge vom 09.07.2026
+++ Feuer im Recyclinghof Swisttal +++ Diskussion um AfD-Mann Norbert Emmerichs Amt in Gelsenkirchen +++ Übergabe des letzten in Deutschland geförderten Steinkohlestücks an das Haus der Geschichte in Bonn Außerdem: Grabschmuck-Diebstahl in Dorsten, der Untersuchungsausschuss gegen die NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach, die Lage nach dem spektakulären Sparkassen-Coup in Gelsenkirchen, Debatte um Bettelverbot in Dortmunder Innenstadt und eine süße Überraschung aus dem Dortmunder Zoo. Außerdem schauen wir auf das Wetter für das bevorstehende Wochenende und unterhalten uns mit Klaus Mewes, einem leidenschaftlichen Tischtennis-Spieler, dessen Video im Internet tausende Klicks sammelte.