Sat.1 NRW
Folge vom 14.07.2026: Sat.1 NRW 14.07.2026
24 Min.Folge vom 14.07.2026
+++ 5 Jahre nach der Flut: Gedenken der Opfer und Überprüfung des Hochwasserschutzes +++ Erneute Einsturzgefahr in Dortmund +++ WM zum Weg-Löffeln: Landestypische Leibspeisen in Kölner Restaurant +++ Außerdem: Zweite akute Einsturzgefahr in Dortmunder Nordstadt; emotionale und materielle Nachwirkungen der Flut in NRW; Korruptionsvorwürfe in NRW-Gefängnissen; miserable Zustände an NRW Rastplätzen laut ADAC-Test; neue Sicherheitskontrollen am Flughafen Köln/Bonn; wiederholtes Auftreten von Rotkehlchen in Bottroper Getränkemarkt; Ausblick auf das Wetter für die kommende Woche; lustige Verkehrssituation in Soest.