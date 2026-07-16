Sat.1 NRW
Folge vom 16.07.2026: Sat.1 NRW 16.07.2026
24 Min.Folge vom 16.07.2026
+++ FEUER-PANIK: Heckenbrand verursacht Angst bei Anwohnern in Hennef +++ BAU-HOFFNUNG: Änderung der Bauordnung in NRW für schnelleres und einfacheres Bauen +++ ZAUN-BÜROKRATIE: Konflikte um Zäune in Duisburger Kleingärten +++ Außerdem: Probleme und Verzögerungen auf der Bahnstrecke zwischen Wuppertal, Hagen und Köln, die Entstehung und Behandlung eines seltenen Gendefekts bei einem Mädchen aus Neuss, die Eröffnung eines neues Känguru-Outbacks im Krefelder Zoo und die Geschichte eines Duisburger Extremsportlers und Ordenspriesters. Des Weiteren gibt es eine Wetterprognose und süße Neuigkeiten aus dem Kölner Zoo.