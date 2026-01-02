SAT.1 NRW
Folge vom 02.01.2026: Sat.1 NRW 02.01.2026
24 Min.Folge vom 02.01.2026
+++ Blutiger Jahresstart in Sankt Augustin +++ NRW-Wirtschaft blickt düster ins neue Jahr +++ Weißes neues Jahr: Schnee in NRW +++ Außerdem: Erneute Silvesterverletzungen und -todesfälle, Änderungen für Berufstätige, Unternehmen und Familien im neuen Jahr, Bankraub in Halle, Überwachungsvideo zeigt Täter des Bankraubs in Gelsenkirchen, Stellenabbau in der Metall- und Elektroindustrie, Freude und Leid aufgrund des Schnees, Taxi und Uber Streit in Essen, Besuch einer Katze auf dem Campus der RWTH Aachen, Wetteraussichten, Neujahrsbabys in NRW.