Sat.1 NRW
Folge vom 20.07.2026: Sat.1 NRW 20.07.2026
+++ Jens Spahn tritt als Unionsfraktionsvorsitzender zurück +++ Mehrere Brände in Solingen: Verdächtige festgenommen +++ Sommerferien in NRW: Spaß für kleines Geld Außerdem: Die politische Doppelmoral von Jens Spahn und die Suche nach seinem Nachfolger. Die Serie von Bränden in der Region Solingen und die Festnahme von zwei Verdächtigen. Die Herausforderungen der Sommerferien in NRW ohne große Geldausgaben. Der Messerangriff in Solingen vor fast zwei Jahren und die Verleihung der Rettungsmedaille an eine Notärztin. Der schwere Verkehrsunfall in Hürth 2021 und mögliche Revision des Urteils. Die Sprengung der Talbrücke Ottfingen in Olpe und warum sie schief ging. Die Verleihung des Menschenrechtspreises der Grünen im NRW-Landtag. Spaniens Fußball-WM-Sieg und die Feier der spanischen Gemeinschaft in NRW. Die finanzielle Unterstützung für die Aufzucht von Pinguinküken in Südafrika durch den Duisburger Zoo. Abschließend die Aussichten auf das Wetter in NRW und das Ende des Parookaville-Festivals inklusive einem Bungee-Jump.