Sat.1 NRW
Folge vom 27.07.2026: Sat.1 NRW 27.07.2026
+++ Attentat beim CSD in Berlin: Auswirkungen auf NRW und zukünftiger Umgang mit Gefährdern +++ Messerattacke in Gevelsberg: Fahndung nach Täter läuft +++ Zukunft für Braunkohle-Dörfer: Neu benannte Dörfer am Tagebau Garzweiler planen ihren Neubeginn +++ Außerdem: Die NRW-AfD plant den Kauf einer eigenen Veranstaltungshalle und es gibt interne Streitigkeiten im Bundesvorstand mit Landeschef Martin Vincentz. Wir schauen auf den Missbrauchsskandal der Kirche und eine erste Klage gegen das Erzbistum Paderborn. Zum Sommeranfang gibt es einen Rückblick auf den Sommerschlussverkauf und die Frage, ob Online-Shopping die Innenstädte verdrängt. Zuletzt werfen wir einen Blick auf das Wetter und Ausflugsziele in NRW mit der stillgelegten Zeche Monopol Grimberg 1/2 in Bergkamen.