Sat.1 NRW
Folge vom 28.07.2026: Sat.1 NRW 28.07.2026
+++ Umgang mit Gefährdern nach Attentat +++ Nächtlicher Brand in Kamen +++ Politiker im Maisfeld in Seln +++ Außerdem: Diskussion um den Umgang mit islamistischen Gefährdern nach dem Attentat in Berlin. Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus versetzt die Bewohner von Kamen in Angst und Schrecken. Ein Landwirt in Selm erfreut mit einem Maisfeld, das Portraits der Politiker Trump und Putin zeigt. Wie wird mit Schließfächern in der Sparkasse umgegangen? Und wie bereiten sich Hilfsorganisationen und Vereine auf die kommende starke Hitze vor, um Obdachlosen zu helfen? Ein Tierretter aus Essen hilft Tieren in den von Waldbränden betroffenen Gebieten in Südeuropa. Weitere Themen sind das zeigen der finanziellen und bürokratischen Herausforderungen Krebspatienten gegenüberstellen, und die Fahndung nach einem bewaffneten Täter, der Tankstellen in Oeld und anderen Städten überfallen hat.