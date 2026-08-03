Sat.1 NRW
Folge vom 03.08.2026: Sat.1 NRW 03.08.2026
+++ Sex-Date wird zur Falle: Eine 55-Jährige nach Date überfahren +++ Wenig Wasser, viele Probleme: Der Rheinpegel erreicht ein Rekordtief +++ Große Geste, kleine Gäste! Eine unbekannte Spenderin in Detmold zahlt allen Kindern den Freibadeintritt Außerdem: Ein Geländewagen in der Ruhr versunken, mit zwei Hunden an Bord; heftige Waldbrände in Spanien, bei denen auch Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen aushelfen; schwere Zeiten für Schifffahrtsunternehmen infolge des extrem niedrigen Rheinpegels; strafrechtliche Konsequenzen für Schließfachbesitzer aus Gelsenkirchen; Forschungseinsatz eines Zeppelins zur Luftqualitätsmessung; Imker, die auf Hochtouren Hornissennester entfernen; Probleme durch eingezäunte Wildschweine in Wilnsdorf; Moerser CSD nach dem Anschlag in Berlin; anonyme Spenderin übernimmt Schwimmbadeintritte für Kinder und Jugendliche; nervige Schlange im Regionalexpress, die einer Frau zu langweilig und zu kostspielig wurde.