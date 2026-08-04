Sat.1 NRW
Folge vom 04.08.2026: Sat.1 NRW 04.08.2026
24 Min.Folge vom 04.08.2026
+++ Unwetter über NRW: Großes Aufräumen nach Sommergewitter +++ Schüsse in Köln: Vier Verletzte nach wiederholtem Vorfall +++ Harry Potter Filmstar Rupert Grint alias Ron Weasley besucht eine NRW-Stadt. Außerdem: Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter in Mönchengladbach, eine Hitzevorhersage für die kommenden Tage, der Start des Messerprozesses am Landgericht Krefeld, die Auswirkungen des Niedrigwassers im Rhein auf die Schifffahrt und Wirtschaft, eine Mutter mit Eierstockkrebs aus Witten, ein schwerer Unfall in Dortmund, eine Würgeschlange in Krefeld, die Landesregierung von NRW geht auf TikTok und das Reiseziel der NRW-Stadt eines internationalen Filmstars.