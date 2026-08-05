Sat.1 NRW
Folge vom 05.08.2026: Sat.1 NRW 05.08.2026
+++ Korruptionsfälle in NRW-Gefängnissen +++ Rückkehr der Automatensprenger in Hennef +++ Phänomenale Naturfotografien von Lars Beusker +++ Außerdem: Diskussionen um die Kontrolle der NRW-Justizminister über die Gefängnisse, infolge von Berichten über Korruption und Bestechlichkeit. Die Explosion eines Geldautomaten in Hennef rückt das Thema Geldautomatensprengungen wieder in den Fokus. Es geht um den Einfluss gesperrter Brücken auf den Verkehr und die Wirtschaft, vor allem in Bezug auf die Bonner Nordbrücke und die Probleme am Kölner Eifeltor. Wir befassen uns auch mit dem Mangel an Azubi-Wohnungen in NRW und der Suche nach kreativen Lösungen. Andere Themen sind ein Fall von Fahrerflucht in Bielefeld und die Suche nach Zeugen sowie die allmählichen Castor-Transporte und das abnehmende Polizeiaufgebot. Schließlich präsentieren wir die außergewöhnlichen Naturfotografien von Lars Beusker, wobei wir auch auf die Risiken und Herausforderungen seines Berufs eingehen.