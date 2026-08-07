Sat.1 NRW
Folge vom 07.08.2026: Sat.1 NRW 07.08.2026
+++ SEK jagt 17-Jährigen! +++ Rhein leer, Straße voll? +++ 60.000 Besucher für Klimaanlage! Außerdem: In Rheda-Wiedenbrück wurde heute Morgen ein mutmaßlicher Serienräuber vom SEK verfolgt, der bereits sechs mal zugeschlagen haben soll. Eine neue Fahrradtour am Niederrhein führt an fünf landwirtschaftlichen Höfen vorbei. Wegen der anhaltenden Niedrigwasserphase im Rhein werden Maßnahmen zur Vertiefung der Fahrrinne und zum Umbau von Schiffen vorgeschlagen. In Bonn beginnen die Abrissarbeiten an der maroden Nordbrücke. Die Sommerpause der 2. Bundesliga ist vorbei und der VfL Bochum empfängt heute Abend Hertha BSC. In Wickede wurde eine Wette zwischen dem Bürgermeister und dem Freibad abgeschlossen - wenn genug Besucher kommen, spendiert der Bürgermeister eine Klimaanlage für das Kassenhäuschen. Der Wochenrückblick thematisiert Feuer, Wasser und TikTok.