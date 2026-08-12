Sat.1 NRW
Folge vom 12.08.2026: Sat.1 NRW 12.08.2026
24 Min.Folge vom 12.08.2026
+++ Polizeieinsatz in Bielefeld endet tödlich +++ Seltene Sonnenfinsternis über NRW +++ Hitzegefahr für Weihnachtsschokolade in der Produktion +++ Außerdem: Eine Schießerei in Köln hinterlässt Einschusslöcher in der Fassade eines Geschäfts. NRW Gesundheitsminister Laumann bespricht die Gefahren von extremer Hitze für älteren Menschen, während die Produktion von schokoladigen Weihnachtssüßigkeiten darunter leidet. Das Bundeskabinett hat sich heute mit verschiedenen Themen beschäftigt, darunter BAföG, Altersvorsorge für Kinder und Alkohol für Jugendliche. Ein Exklusiv-Interview mit CDU-Politikerin Serap Güler sorgt für Gesprächsstoff. Zum Abschluss: Ein Blick auf morgen könnte wieder Schokolade zum Schmelzen bringen.