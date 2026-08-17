Sat.1 NRW
Folge vom 17.08.2026: Sat.1 NRW 17.08.2026
24 Min.Folge vom 17.08.2026
+++ Feuer im Hohen Venn +++ Nebenkosten explodieren +++ Glühweinproduktion im Sommer +++ Außerdem: Waldbrand in Nordrhein-Westfalen, Hilfsbereitschaft unter Anwohnern, künftige Wetteraussichten, rücksichtsloses Verhalten auf den Straßen, zunehmende Nebenkosten, Bewerbung für Olympia in NRW, Probleme in der Nachbarschaft in Essen, und ein Blick auf das herannahende Weihnachtsfest mit der Glühweinproduktion, gefolgt von den neuesten Wettervorhersagen und Nachrichten über einen Zuchterfolg im Gelsenkirchener Zoo.