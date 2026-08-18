Sat.1 NRW
Folge vom 18.08.2026: Sat.1 NRW 18.08.2026
+++ Waldbrand - Und jetzt? +++ Mord in Hagen +++ Amtlich ausgebremst! +++ Außerdem: Die aktuelle Situation der Waldbrände in Nordrhein-Westfalen und Belgien und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Ein näherer Blick auf einen mysteriösen Mordfall in Hagen. Diskussion und Kontroverse: Ein Rentnerpaar kämpft gegen städtische Regelungen in Bezug auf das Parken vor dem eigenen Haus. Wo steht der Kölner Hauptbahnhof im Ranking der NRW-Hauptbahnhöfe bezüglich der Anzahl registrierter Straftaten? Spektakuläre Zwischenfälle auf den Autobahnen A2 und A1 verursachen massive Verkehrsbehinderungen. Wir gedenken dem verstorbenen ehemaligen Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma und blicken auf sein politisches Vermächtnis zurück. Kardinal Rainer Maria Woelki feiert heute seinen 70. Geburtstag - was hat er während seiner Amtszeit erreicht und welche Kontroversen umgeben seine Person? Der lang ersehnte Regen ist endlich da, doch für viele Landwirte kommt er zu spät. Und zum Abschluss ein Wetterbericht mit Aussicht auf nass-kühle Bedingungen.