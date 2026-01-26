Sat.1 NRW
+++ WEIßER WESTEN: Glätte stellt NRW auf die Probe +++ SCHLUSS MIT SPANNERVIDEOS: Gesetzesänderung im Blick +++ DENKMAL OHNE ZUSTÄNDIGKEIT: Die Oddysée eines Gedenksteins. Außerdem: Festnahmen in Hiddenhausen, Ekel-Enthüllungen im Bünder Krankenhaus, Bombenalarm erschüttert Köln und Ratingen, SPD-Chef Ott nimmt Staatskanzlei ins Visier, Ei-Automat in Wuppertal Opfer einer Sprengung, Frühlingsgefühle auf der Internationalen Pflanzenmesse, und ein Musiker erfüllt sich Traum in Notre Dame.