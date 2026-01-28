Sat.1 NRW
+++ 30 Jahre Verschwunden - Bewegung im Cold Case der kleinen Deborah Sassen +++ Rücktritt und Neustart - neue Flucht und Familienministerin Verena Schäffer tritt Amt an +++ Betrunken auf zwei Rädern - Soll das Alkohol-Limit für Radfahrer sinken?+++ Außerdem: Die umstrittene Kita-Reform und die Reaktionen der Leute auf die neue Familienministerin, die vollständige Sperrung der Ruhrtalbrücke auf der A52, erste Klagen nach dem Millionen-Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkassen-Filiale, ein verheerender Brand in Detmold, der Prozess gegen den Düsseldorfer Karnevalisten Jacques Tilly in Russland und das Wetter für das Wochenende. Außerdem: Ein Test des neuen Terminal 3 am Flughafen Frankfurt, Vergleich mit Düsseldorf-Test durch FDP Politikerin Strack Zimmermann und die Frage, warum sie das macht.