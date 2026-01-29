Sat.1 NRW
+++ Explosion in Bochum +++ Bundesweiter Warnstreik der Lehrkräfte, Erzieher und Schulsozialarbeiter +++ Kleines Geld, Große Hilfe: Düsseldorfer Paar sammelt Münzen für Bedürftige +++ Außerdem: Update im Fall der vor 30 Jahren verschwundenen Deborah Sassen, tragischer Fund in Dormagen – 14-Jährige tot am Seeufer entdeckt, Feuerwehr im Einsatz in Goch, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Bundesregierung diskutieren über das Ende des Acht-Stunden-Tages, grausames Schicksal eines Bulldogs in Soest, der Hype um den neuen Schalke 04 Spieler Edin Dzeko fährt fort, Wettervorhersage und schließlich eine ungewöhnliche Verkehrskontrolle in Dortmund mit einer Katze als Beifahrer.