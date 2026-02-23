Sat.1 NRW
Folge vom 23.02.2026
+++ Björn Höcke besucht NRW: Eine politische Richtungsentscheidung? +++ Brutales Verbrechen: Eine Mutter von fünf Kindern niedergestochen +++ Flauschiger Helfer: Therapiehund Dr. Malte bei der Arbeit Außerdem: Erschütternde Gewaltverbrechen in Hagen und Dortmund, ein Deckensturz in Solingen zwingt Menschen aus ihrem Zuhause, ein Abriss auf vier Jahre Krieg in der Ukraine mit Wuppertaler Helfern vor Ort, wir feiern 125 Jahre Wuppertaler Schwebebahn und ein Blick auf die Wetteraussichten in Nordkirchen, Münsterland. Schließlich berichten wir über eine wundervolle Geburt dreier eineiiger Drillinge in Bielefeld.