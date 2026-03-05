Sat.1 NRW
Folge vom 05.03.2026: Sat.1 NRW 05.03.2026
+++ WEHRPFLICHT-COMEBACK? Schüler protestieren gegen mögliche Pflichtjahre +++ DER WEG IST DAS ZIEL Fahrradwetter in NRW und Herausforderungen für den Radschnellweg RS1 +++ DER TAXITELLER GEHT VIRAL Beliebte Imbiss-Kombi aus dem Ruhrgebiet wird zum Internet-Hit Außerdem: Unheimlicher Fund menschlicher Leichenteile in Dortmund-Ems-Kanal und die Suche nach weiteren Überresten. Neue Ermittlungen im Fall der vor 30 Jahren verschwundenen Debbie Sassen in Düsseldorf. Bau einer der größten Anlagen für grünen Wasserstoff in Europa durch Shell im Rheinland. Schockmoment in der 3. Liga beim Spiel Rot-Weiß Essen gegen Waldhof Mannheim nach Böllerwurf. Herausforderungen für den Weiterbau des Radschnellwegs RS1 durch Geländestreitigkeiten mit der Deutschen Bahn. Exklusives Interview mit Hockey-Welttorhüter Jean-Paul Danneberg. Eintrittsgebühren-Plan für den Kölner Dom ab 2026. Archäologische Funde auf den Bruchhauser Steinen im Sauerland. Wetteraussichten für das Wochenende.