+++ Lehrermangel: 9.000 Stellen unbesetzt +++ Supermarkt in Solingen vertreibt Käufer, die versteckte Fleischprodukte verstecken +++ Streusalzmangel führt zu Schneechaos in Burbach +++ Außerdem: Korruptionsverdacht im Bielefelder Ausländeramt. Insiderjob-Verdacht nach dem Millionenraub in der Gelsenkirchener Bank. Schneeunfälle und Schneestaus auf den Straßen. Erhöhte Anzahl antisemitischer Vorfälle in NRW. Fußball-Bundesliga-Rückrunde startet am Freitag. Wetteraussichten mit persistentem Schneefall, möglichen Glätte- und Windwarnungen und schließlich Sonnenschein am Sonntag.

