Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Verhängnisvolle Diagnose

SAT.1Staffel 1Folge 15
Verhängnisvolle Diagnose

Verhängnisvolle DiagnoseJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 15: Verhängnisvolle Diagnose

22 Min.Ab 12

Der Familienvater Michael Schwarz ist frisch verliebt. Seit Monaten hat der 42-Jährige eine leidenschaftliche Affäre mit einer wesentlich jüngeren Kollegin. Sie gibt ihm das Gefühl, selbst wieder jung zu sein, voller Leben und Lust. Für sie will er Frau und Kind verlassen - bis eine tragische Nachricht alles ändert. Den Tod vor Augen, muss er sich entscheiden ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen