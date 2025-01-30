Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 15: Verhängnisvolle Diagnose
22 Min.Ab 12
Der Familienvater Michael Schwarz ist frisch verliebt. Seit Monaten hat der 42-Jährige eine leidenschaftliche Affäre mit einer wesentlich jüngeren Kollegin. Sie gibt ihm das Gefühl, selbst wieder jung zu sein, voller Leben und Lust. Für sie will er Frau und Kind verlassen - bis eine tragische Nachricht alles ändert. Den Tod vor Augen, muss er sich entscheiden ...
