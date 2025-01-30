Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 1Folge 20
Folge 20: Schön an einem Tag

23 Min.Ab 12

Die 24-jährige Kindergärtnerin Anna Lewinski ist vor Kurzem von Hamburg zu ihrem Freund nach Köln gezogen. Für ihn hat sie nach über drei Jahren Fernbeziehung ihren gesamten Freundeskreis aufgegeben. Anna hat heute früher frei und will ihren Freund überraschen. Doch was sie zu Hause erwartet, wird ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellen ...

SAT.1
