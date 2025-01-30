Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zerplatzte Träume

SAT.1Staffel 1Folge 22
Zerplatzte Träume

Folge 22: Zerplatzte Träume

21 Min.Ab 12

Rebecca Brandt ist 16 Jahre alt und hat nur eins im Kopf: Sie will berühmt werden. Die Schülerin hat keine Lust mehr, im Café ihrer Mutter auszuhelfen. Als Rebecca von einem Casting für ein Musikvideo hört, will sie unbedingt daran teilnehmen. Heimlich fährt das Mädchen per Anhalter nach München und gerät dabei in große Gefahr ...

