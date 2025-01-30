Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 28: Schuld und Sühne
22 Min.Ab 12
Eine glückliche Ehe kann sich die ehemalige Studentin Valerie Sattler nur in ihren Träumen vorstellen. Seit einem Jahr ist sie mit dem erfolgreichen Anwalt Marc verheiratet. Doch von Familienglück ist die 24-Jährige weit entfernt. Denn Marc ist ein gewaltbereiter Tyrann. Valeries Leben wäre weiter unglücklich und einsam verlaufen, hätte sich nicht alles an diesem einen schicksalhaften Tag geändert ...
