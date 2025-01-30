Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 41: Lars rennt
23 Min.Ab 12
Franziska Jansen ist verliebt. Doch ihr Freund ist ein Draufgänger und Frauenschwarm. Wieso er genau sie zur Freundin hat, fragt sie sich selbst jeden Tag. Nun will sich die 20-jährige ihre Brüste vergrößern lassen. Obwohl es sich die junge Frau nicht eingestehen will, hat sie sich in erster Linie für ihren Freund zu diesem Schritt entschieden. Doch das wird ihr erst in einem Moment klar, der ihr Leben völlig auf den Kopf stellt.
