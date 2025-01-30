Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Best Friend Forever
23 Min.Ab 12
Job, Erfolg, Geld - das sind die wahren Werte im Leben. Zumindest für Art Director und Eigenbrötler Vincent. Doch dann kommt ihm Sophie in die Quere und eine Wette soll die Fronten klären. Binnen einer Woche muss Vincent seinen besten Freund präsentieren. Dann hält sich Sophie künftig zurück und Vincent bekommt die begehrte Kampagne ... Vincent begibt sich auf die Suche. Schnell muss er feststellen, wie einsam er in Wirklichkeit ist.
