Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 24: Liebe macht bankrott
22 Min.Ab 12
Acht Jahre nach dem Unfalltod ihres Mannes ist die 46-jährige Christa Lange wieder verliebt. Der erfolgreiche Drehbuchautor Georg sieht nicht nur blendend aus, sondern ist auch ein echter Gentleman, der weiß, was Frauen gefällt. Allerdings hat Georg gerade beruflich eine Pechsträhne: Die Verfilmung seines Drehbuches ist in Gefahr, da ein Investor aus Hollywood abgesprungen ist. Christa will nur eins: ein Happy End für Georg und ihre Liebe. Koste es, was es wolle ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick