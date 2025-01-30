Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 30: Blind Date
22 Min.Ab 12
Nadja Mertens wird von ihrem Freund Stefan betrogen. Daraufhin trennt sich die 37-Jährige sofort von ihm. Nun sehnt sie sich nach einer neuen Liebe. Nadja versucht ihr Glück in einem Dating-Portal im Internet und verabredet sich zu einem Blind Date. Doch die Verabredung hat einen Haken: Das Date soll im Dunkeln stattfinden und ist ein anonymes Rollenspiel in einem Hotel. Doch was Nadja im Hotelzimmer erleben muss, wird sie für immer verändern ...
