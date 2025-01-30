Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein Freund der Parasit

SAT.1Staffel 3Folge 10
Mein Freund der Parasit

Mein Freund der ParasitJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 10: Mein Freund der Parasit

22 Min.Ab 12

Schulabbrecherin Raffaela Höll ist hochschwanger - von einem Ex-Junkie, der sie noch dazu wie Dreck behandelt. Trotz allem steht sie fest zu Marvin Keller, auch als der Hals über Kopf die gemeinsame Wohnung ausräumt und mit Raffaela auf einen Campingplatz zieht. Doch was die 19-Jährige nicht ahnt: Marvin versteckt ein dunkles Geheimnis vor ihr. Und das bringt die werdende Mutter an den Rand des Abgrundes ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen