Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: Im Stich gelassen
23 Min.Ab 12
Der Vaterschaftstest beweist es schwarz auf weiß: Der sechsjährige Justus ist nicht der leibliche Sohn von Benno Menke. Sondern das Ergebnis einer Affäre zwischen Ex-Frau Vera und einem spanischen Animateur. Für den Teilhaber einer Werbeagentur bricht eine Welt zusammen. Er will fortan nichts mehr mit seiner Ex und ihrem Kuckuckskind zu tun haben. Doch als Justus in akute Lebensgefahr gerät, muss Benno umdenken ...
