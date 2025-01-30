Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der ewige Sohn

SAT.1Staffel 3Folge 14
Der ewige Sohn

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 14: Der ewige Sohn

22 Min.Ab 12

Die Finanzkrise hat auch die Privatbank von Carl Kreuzer und Sohn Tobias tief in die roten Zahlen getrieben. Die Bank ist gezwungen, Kredite zu streichen - auch den von Claudia Herbst. Doch die Kleinunternehmerin lässt das nicht einfach so auf sich sitzen - sie wagt den Kampf David gegen Goliath. Im Kampf um ihre Existenz greift die 35-Jährige zu drastischen Mitteln - und zur Waffe ...

