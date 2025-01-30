Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Kaufrausch

SAT.1Staffel 3Folge 15
Kaufrausch

KaufrauschJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 15: Kaufrausch

22 Min.Ab 12

Architekt Bernd Schmidke ist verzweifelt - seine Frau Simone ist online-kaufsüchtig! Die 34-Jährige bestellt regelmäßig im Internet und hat den Überblick über ihre Ausgaben für Kleidung und Schuhe verloren. Immer größere Summen werden von dem gemeinsamen Konto abgebucht und das Ehepaar gerät in eine schwere Krise. Doch dann stellt sich heraus, dass nicht nur Simones Shoppingsucht das Konto belastet: Trickbetrüger sind an die geheimen Kontodaten gelangt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen