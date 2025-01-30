Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 4: Geld oder Liebe
23 Min.Ab 12
Eigentlich ist Jasmin immer sehr gewissenhaft, doch dann passiert der Steuerfachgehilfin ein folgenschweres Missgeschick: Die 22-Jährige vergisst, die Bürotür ihrer Steuerkanzlei abzuschließen. Prompt wird dort eingebrochen. Die Schadenssumme: 200.000 Euro. Jasmin muss allein dafür aufkommen. Ihr Chef macht ihr ein Angebot: Der 39-Jährige will bezeugen, dass beide zusammen die Kanzlei verlassen und abgeschlossen haben. Doch als Gegenleistung für seine Lüge verlangt er Sex.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick