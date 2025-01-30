Ich liebe den Mann meiner MutterJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 46: Ich liebe den Mann meiner Mutter
23 Min.Ab 12
Die selbstbewusste Elena Hartmann (38) hat endlich einen Mann gefunden, mit dem sie sich ihre Zukunft vorstellen kann. Ihr neuer Freund Mike (42) ist nicht nur der perfekte Mann für Elena, sondern weiß auch verständnisvoll und sensibel mit Elenas 16-jähriger Tochter Pauline umzugehen. Das Familienglück scheint perfekt. Doch dann verliebt sich Pauline in Mike und versucht ihn der Mutter auszuspannen. Elena muss sich zwischen Mike und Pauline entscheiden.
