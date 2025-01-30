Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Restrisiko

SAT.1Staffel 4Folge 1
Restrisiko

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 1: Restrisiko

23 Min.Ab 12

Die 42-jährige Friseurmeisterin Angela Friedemann steht mit ihrem Salon kurz vor dem Bankrott. Als ihre 16-jährige Tochter zu einem Sprachkurs nach Paris reisen möchte, fehlt der Familie das nötige Geld. Angela würde für die Zukunft ihrer Tochter alles tun. In der Zeitung liest die verzweifelte Mutter von einer gut bezahlten Medikamentenstudie und entscheidet sich, daran teilzunehmen. Mit entsetzlichen Folgen ...

