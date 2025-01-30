Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 1: Restrisiko
23 Min.Ab 12
Die 42-jährige Friseurmeisterin Angela Friedemann steht mit ihrem Salon kurz vor dem Bankrott. Als ihre 16-jährige Tochter zu einem Sprachkurs nach Paris reisen möchte, fehlt der Familie das nötige Geld. Angela würde für die Zukunft ihrer Tochter alles tun. In der Zeitung liest die verzweifelte Mutter von einer gut bezahlten Medikamentenstudie und entscheidet sich, daran teilzunehmen. Mit entsetzlichen Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick