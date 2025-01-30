Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 4Folge 21
Folge 21: Liebe in Ketten

23 Min.Ab 12

Zu oft musste sich Tanja Vogt belügen und betrügen lassen. Daher hat 31-Jährige mit Männern längst abgeschlossen - bis plötzlich Holger Löffler in ihr Leben tritt. Er hat alles, was sich die Krankenschwester von einem Mann wünscht. Tanja wirft alle Bedenken über Bord und lässt sich auf eine innige, leidenschaftliche Romanze mit dem Krankenpfleger ein. Doch ganz traut Tanja Holger doch nicht. Wer zum Beispiel ist die geheimnisvolle Katharina, mit der Holger sich laufend trifft?

SAT.1
